DER-SP ativa mais um radar na SP-304 a partir desta terça-feira (9)

Fiscalização eletrônica busca reforçar a segurança e ampliar a cobertura em pontos estratégicos; total de equipamentos em operação chega a 524

Como tem feito quase que semanalmente, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Transportes, anunciou que coloca em operação, a partir da 0h desta terça-feira (09), 10 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Um dos equipamentos eletrônicos fica na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), mais especificamente no km 134,338, em Santa Bárbara d’Oeste e com velocidade máxima de 80 km/h. Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 524.

A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP. A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. “A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes“, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 10 novos equipamentos:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

CGR 06 SP 062 157.95 Leste/Oeste Pindamonhangaba 50 / 50 (km/h)

CGR 10 SP 039 51.6 Norte/Sul Mogi das Cruzes 60 / 60 (km/h)

CGR 10 SP 088 126.676 Norte/Sul Paraibuna 60 / 60 (km/h)

CGR 10 SP 274 34.764 Leste/Oeste Jandira 60 / 60 (km/h)

CGR 10 SP 312 38.15 Leste Santana de Parnaíba 60 / 60 (km/h)

CGR 10 SP 312 42.25 Leste/Oeste Santana de Parnaíba 40 / 40 (km/h)

CGR 10 SP 332 40.502 Norte Franco da Rocha 40 / 40 (km/h)

CGR 10 SP 354 43.249 Norte/Sul Franco da Rocha 40 / 40 (km/h)

CGR 12 SP 563 24.3 Norte/Sul Mirante do Paranapanema 100 / 80 (km/h)

CGR 13 SP 304 134.338 Oeste Santa Bárbara d’Oeste 80 / 80 (km/h)

