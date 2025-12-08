O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Sumaré, Willian Souza, protocolou, nesta sexta-feira (6), um ofício endereçado ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, denunciando a ameaça de desestruturação do complexo hospitalar da Unicamp diante da proposta de autarquização enviada pelo Governo do Estado de São Paulo ao Conselho Universitário.

No documento, Willian alerta que o projeto representa sério risco à autonomia universitária e à sustentabilidade financeira dos hospitais da universidade, incluindo o Hospital de Clínicas, o CAISM, o Hemocentro e demais unidades de referência nacional. Ele afirma que o modelo pretendido replica experiências malsucedidas já observadas em outros municípios paulistas, resultando em déficits crescentes, precarização das relações de trabalho e ameaça à qualidade da assistência.

A proposta de autarquização da Unicamp é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, enviada ao Conselho Universitário, que pretende retirar a gestão do complexo de saúde da universidade e transferi-la para uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. Na prática, isso significaria que hospitais como HC, CAISM e Hemocentro deixariam de ser administrados pela Unicamp e passariam a operar sob um novo ente externo à universidade, alterando autonomia, gestão financeira e modelo de contratação.

No ofício enviado por Souza para o ministro Padilha solicita três ações imediatas: a criação de uma Comissão Ministerial para avaliar in loco os impactos da proposta, a realização de auditoria preventiva pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS e a articulação institucional junto ao Governo do Estado para assegurar a manutenção do caráter 100% público do complexo hospitalar da Unicamp.

Para Souza, trata-se de uma defesa urgente do interesse público, da ciência e da saúde regional.

Fala Willian

“Estamos diante de uma tentativa clara de enfraquecer uma das maiores estruturas de saúde pública e pesquisa do Brasil. A Unicamp atende milhões de pessoas, forma profissionais, salva vidas todos os dias. Não aceitaremos qualquer retrocesso que coloque tudo isso em risco. Acionei o ministro Padilha porque a defesa do SUS e da autonomia universitária é inegociável”, afirmou.

O parlamentar reforça que mais de cinco milhões de habitantes da Região Metropolitana de Campinas dependem diretamente do SUS oferecido pela Unicamp, o que exige responsabilidade e transparência de todas as instâncias de governo envolvidas.

Willian aguarda o deferimento urgente do Ministério da Saúde.

