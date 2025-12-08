Natal na Praça reúne aproximadamente 3 mil pessoas em Nova Odessa
Programação natalina do último fim de semana reuniu apresentações culturais, iluminação especial, Casa do Papai Noel e atrações gastronômicas na Praça Central José Gazzetta
Em apenas dois dias de programação, o Natal na Praça de Nova Odessa atraiu mais de 3 mil visitantes na Praça Central José Gazzetta. A abertura, realizada no sábado (6/12), teve como destaque a inauguração da iluminação natalina e da Casa do Papai Noel. Para completar o clima natalino, o público aproveitou as opções gastronômicas nos food trucks e também visitou a feirinha de artesanato.
Na primeira noite, a programação se iniciou com apresentações artísticas do Colégio Network e o espetáculo infantil “A Menina e o Porco Chicó – Um Natal Saudável”. Também subiram ao palco o Coral e o Grupo de Dança da Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa. A Banda Sinfônica Municipal encerrou a série de atrações.
No domingo (07/12), o público acompanhou novas performances do Colégio Network e do Colégio Castelinho. A noite se encerrou com o show de Alê Pachelli. Nesta segunda-feira (08/12), o palco do Natal na Praça vai receber a Parada Poética, tradicional evento local que acontece todas semanalmente.
Continua no próximo final de semana
No sábado (13/12), a partir das 19h, a noite estará reservada para apresentações artísticas do Colégio Network e Espaço Gama; Palhaço Farofinha e Galera do Flashback.
No domingo (14/12), a partir das 13h, começa o Vibrar + Música, com DJ Mazira e Banda Sinfônica Municipal, DJ Viny Blanco, DJ Mazira e DJ André Luchi (convidado). A programação segue a partir das 19h com apresentação artística do Colégio Network; Coral Colorindo a Mente; o cover artístico Bruno Jackson; Grupo de Ginástica – Bruna Lombardi e Escola de Música LC.
Horário do comércio
A partir desta segunda-feira (08/12) o comércio de rua de Nova Odessa passa a funcionar no horário especial de fim de ano: de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados (dias 13 e 20/12), das 9h às 18h, no domingo (21/12), das 9h às 15h; na quarta-feira (24/12), véspera de Natal, das 9h às 16h; na sexta-feira (26/12), após o Natal, das 9h às 18h; na quarta-feira (31/12), véspera de Ano Novo, das 9h às 13h; e na sexta-feira (02/01), após o Ano Novo, das 9h às 18h.
