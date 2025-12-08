Leoncine participa de divulgação de pesquisa sobre comércio de Americana na Acia

O vereador Lucas Leoncine participou na sexta-feira (5) da apresentação de uma pesquisa produzida pelo instituto Olhar Público Inteligência Estratégica sobre hábitos dos consumidores de Americana no comércio local. O evento contou com a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), James Nadin, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

A pesquisa abrangeu moradores de todas as regiões de Americana e revelou que 72% da população pretende presentear durante o Natal. Mais de 56% atribuíram nota positiva ao comércio local. Segundo Leoncine, os resultados trazem informações importantes para compreender o cenário econômico da cidade.

“Um levantamento estratégico que mapeia os hábitos do consumidor de Americana é um instrumento valioso para fortalecer nossa economia, auxiliando comerciantes a tomarem decisões mais assertivas. Esses dados poderão agregar na elaboração de políticas públicas, portanto é uma iniciativa fundamental para o crescimento e inovação do comércio da nossa cidade”, disse Leoncine.

Ainda no evento, foram apresentados dados dos meios de pagamento mais utilizados pelos americanenses, sendo o PIX preferido por 25,5% das pessoas, enquanto cartões de débito e crédito correspondem a 23,8% e 22,8% das preferências, respectivamente.

“As informações sobre mobilidade urbana são importantes. Em todas as regiões, passando pelo Centro, Praia Azul, São Jerônimo e outras, os americanenses optam por veículos privados para locomoção; a única região que atingiu 20% de preferência pelos ônibus foi o Zanaga”, concluiu o parlamentar.

