Americana participou, nesta segunda-feira (23), da cerimônia de condecoração da 2ª edição do Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização, em Brasília. O prefeito Chico Sardelli foi representado pelo chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, acompanhado do secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini.

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Em fevereiro, o município conquistou, pela segunda vez, o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que tem o objetivo de garantir a alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

O selo entregue pelo Governo Federal reconhece as secretarias de Educação que demonstram esforços consistentes de gestão para a melhoria dos indicadores de alfabetização, por meio da implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças.

Americana atingiu a meta do Indicador Criança Alfabetizada de 2024, alcançando 136 de 150 pontos entre os 50 critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação. Na primeira edição do prêmio, Americana também recebeu o Selo Ouro, obtendo a nota máxima em 18 dos 20 indicadores analisados.

Franco e o Selo Ouro

“É uma honra representar o prefeito Chico Sardelli em uma cerimônia que reconhece, mais uma vez, a qualidade da Educação de Americana. Temos muito orgulho do trabalho desenvolvido pela administração Chico e Odir Demarchi e, em especial, pela Secretaria de Educação. É uma grande satisfação ver nossas crianças alfabetizadas na idade certa”, declarou Franco.

De acordo com o secretário, contribuíram para a pontuação os investimentos em programas e projetos de alfabetização, como a distribuição de materiais complementares de apoio à alfabetização; a promoção da leitura literária nos anos iniciais; a realização periódica de avaliação processual contínua da aprendizagem e as formações de docentes e de gestores com foco nas ações de apoio à alfabetização e recomposição da aprendizagem.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli prioriza a Educação e a conquista deste prêmio pelo segundo ano consecutivo coroam os esforços de toda a administração, representada aqui pelo chefe de gabinete Franco Sardelli”, disse Ghizini.

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