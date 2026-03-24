O prefeito Rafael Piovezan anunciou, nesta segunda-feira (23), o novo secretário municipal de Gestão Estratégica. Paulo Eduardo de Oliveira assume a pasta a partir desta terça-feira (24) .
Paulo Eduardo de Oliveira é advogado, formado pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). Possui mais de 30 anos de experiência no setor público de Santa Bárbara d’Oeste, com atuação na Rádio Santa Bárbara FM e na Secretaria de Governo, onde foi diretor e chefe do setor de comunicação e rádio.
Também atuou por 13 anos no Gabinete do Prefeito, com assessoramento e estratégias político-governamentais.
O novo trabalho de Paulo
A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica é responsável pelo planejamento, acompanhamento e controle das ações da Administração Municipal, além da gestão de convênios e contratos.
Também realiza auditorias, apoia os órgãos de controle, apura irregularidades, recebe demandas da população por meio da Ouvidoria e dá suporte ao sistema de controle interno do Município.
