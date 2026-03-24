Leoncine fiscaliza obras contra erosão no Parque Residencial Nardini

Vereador acompanhou reparo em trecho interditado por buraco na Rua São Salvador, em Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou na quarta-feira (18) o andamento das obras de reparo no cruzamento da Rua São Salvador com a Avenida Brasil, na região do Parque Residencial Nardini.

No local, o parlamentar explicou que o trecho precisou ser interditado em decorrência de uma erosão no asfalto e que as equipes da Prefeitura atuam para recuperar a via e garantir a segurança de quem trafega pela região.

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“Esse é um trecho de tráfego intenso em Americana e a erosão representava um risco real de acidentes para os motoristas. Viemos fiscalizar os trabalhos da Prefeitura de perto para cobrar que o reparo seja feito com agilidade e qualidade. Sabemos que interdições geram transtornos temporários, mas a segurança viária da nossa população precisa ser a prioridade número um neste momento”, destacou Lucas Leoncine.

Ainda durante a fiscalização, o vereador informou que, de acordo com a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), o serviço tem previsão de durar toda a semana devido à complexidade do reparo estrutural e que os motoristas que descem pela Rua São Salvador devem fazer o desvio e seguir na própria avenida.

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