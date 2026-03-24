No dia a dia do consultório, essa frase é muito comum por motoristas: “Doutor, por favor, peça para o papai parar de dirigir. Ele é um perigo!” Ou então: “Como faço para esconder as chaves do carro dele?” Isso ocorre quando os familiares demonstram preocupação com o comportamento de seus pais no que diz respeito à condução de veículos.
Mas afinal: os idosos realmente devem parar de dirigir? Existe uma idade limite? Caso seja necessário interromper a direção, em que circunstâncias isso deve ocorrer? Essas são perguntas frequentes e, a seguir, tentarei respondê-las da forma mais objetiva e plausível possível.
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O aumento da expectativa de vida no Brasil tem ampliado significativamente o número de condutores idosos. A manutenção da capacidade de dirigir está diretamente associada à autonomia, à independência funcional e à qualidade de vida. Entretanto, o envelhecimento pode acarretar alterações sensoriais, motoras e cognitivas que podem impactar a segurança no trânsito, exigindo avaliação criteriosa e individualizada.
Assim, a decisão sobre até quando uma pessoa idosa deve dirigir não depende apenas da idade cronológica, mas principalmente de suas condições físicas, cognitivas e emocionais. A resposta curta e direta é: não existe uma idade máxima para dirigir no Brasil.
Diferentemente do que alguns boatos sugerem, a legislação brasileira não proíbe ninguém de dirigir apenas por ter envelhecido. O que se modifica com o passar dos anos não é o direito de dirigir, mas sim a frequência com que o motorista precisa comprovar que continua apto para a condução de veículos.
De acordo com as normas vigentes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seguem os seguintes intervalos:
Prazos de renovação conforme a idade:
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Essas regras demonstram que não há idade máxima legal para dirigir, desde que o condutor seja considerado apto nos exames médicos obrigatórios e, quando necessário, em avaliação psicológica.
Embora não exista uma regra rígida, é importante reconhecer que, com o avanço da idade, alguns fatores podem interferir na capacidade de dirigir. Entre os principais pontos de atenção destacam-se:
1. Função cognitiva
A condução de um veículo exige atenção sustentada e dividida, rapidez no processamento de informações, memória operacional, julgamento e tomada de decisão — capacidades que podem sofrer alterações com o envelhecimento.
2. Visão
Pode ocorrer redução da acuidade visual, maior sensibilidade ao ofuscamento (principalmente à noite, devido aos faróis) e diminuição da visão periférica.
3. Audição
Dificuldade para perceber sinais sonoros importantes, como sirenes, buzinas ou ruídos do próprio veículo.
4. Reflexos
O tempo de reação — entre perceber um risco e agir, como acionar o freio — tende a aumentar.
5. Processamento de informações
Pode haver maior dificuldade para lidar simultaneamente com múltiplos estímulos, como placas de trânsito, GPS, pedestres e veículos ao redor.
6. Condições motoras
Redução da mobilidade cervical, diminuição da força muscular, alterações na coordenação motora ou presença de dor crônica.
7. Uso de medicamentos e motoristas
Alguns fármacos, como sedativos, benzodiazepínicos, antidepressivos tricíclicos e situações de polifarmácia, podem reduzir a atenção, os reflexos e o estado de alerta. Alguns sinais de alerta podem indicar a necessidade de reavaliar ou interromper a direção:
- Pequenos acidentes ou colisões repetidas
- Dificuldade para manter o veículo na faixa de rolamento
- Confusão entre os pedais do acelerador e do freio
- Perder-se em trajetos que antes eram familiares
- Preocupação manifestada por familiares ou amigos
- Ansiedade ou medo excessivo ao dirigir
Por outro lado, se a pessoa idosa ainda se sente apta a dirigir, algumas medidas podem tornar a condução mais segura:
- Evitar horários de pico: o trânsito intenso aumenta o estresse e o risco de acidentes.
- Preferir dirigir durante o dia: a visibilidade noturna costuma ser mais difícil para olhos envelhecidos.
- Evitar condições climáticas adversas, como chuva intensa ou neblina.
- Conhecer os próprios limites: evitar rodovias muito movimentadas ou trajetos desconhecidos.
- Realizar check-ups regulares: manter avaliações médicas periódicas, consultas oftalmológicas e auditivas atualizadas. Muitas vezes, um novo par de óculos ou o uso adequado de aparelho auditivo pode melhorar significativamente a segurança ao volante.
- Avaliações cognitivas, quando indicadas pelo médico.
A decisão de parar de dirigir é frequentemente delicada, pois pode representar perda de autonomia, sentimento de inutilidade e até isolamento social. É importante lembrar que envelhecer não significa tornar-se incapaz, mas exige atenção e adaptações individuais.
Por isso, a decisão sobre quando interromper a condução deve ser individualizada, baseada em critérios técnicos, bom senso, na avaliação médica e no diálogo com a família. Idealmente, essa transição deve ocorrer com planejamento, buscando alternativas de mobilidade que preservem a autonomia e o bem-estar do idoso, sem comprometer a segurança dele e das demais pessoas no trânsito.
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