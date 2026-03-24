Nova Odessa recebe ambulância do Samu e equipamentos para UBS

Município foi contemplado com veículo para urgência, combos de modernização para duas unidades de saúde e kit teleconsulta; entrega aconteceu em São Paulo na última quinta-feira

A Prefeitura de Nova Odessa participou na quinta-feira (19) da cerimônia realizada pelo Governo Federal em São Paulo que marcou a entrega dos recursos conquistados pelo município no âmbito do Novo PAC Seleções. Além de uma ambulância do Samu 192, o município foi contemplado com dois combos de equipamentos para modernização de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e um kit multimídia para teleconsulta.

O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Saúde, Alexandre Massuda. A comitiva de Nova Odessa foi representada pela equipe de convênios da Prefeitura, comandada pelo diretor Cláudio Amarante, que acompanhou a solenidade na capital paulista.

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O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância dessa conquista para a cidade. “Vamos reforçar a estrutura da rede municipal de Saúde, ampliando a capacidade de atendimento à população”, afirmou ele.

A entrega da ambulância do Samu 192 está na programação do Ministério da Saúde a ser divulgada em breve e permitirá a ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na cidade. Com a nova aquisição, a frota municipal passará a contar com seis veículos, sendo que três deles locados.

Os combos de equipamentos para modernização das Unidades Básicas de Saúde são compostos por 18 itens cada e serão instalados na UBS 1, localizada no Centro, e na UBS 3, no Jardim São Manoel. Durante a cerimônia, foram entregues quatro itens de cada combo e o restante também está sendo encaminhado ao município.

Já o kit multimídia para teleconsultas ainda terá sua entrega programada e ampliará o acesso da população a serviços médicos a distância.

Os investimentos fazem parte do eixo Saúde do Novo PAC Seleções 2025, que prevê a universalização do Samu até o final de 2026 e a modernização da Atenção Básica em todo o país.

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