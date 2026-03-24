O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) recebeu este início de semana o ex-prefeito Omar Najar (2015-2020). Participou da reunião o secretário de Obras Adriano Camargo Neves. Omar passou os últimos anos reclamando das contas da prefeitura, mas deu uma amenizada recentemente.

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Os objetivos do atual prefeito estão mais claros para os políticos da cidade e da região. Ele tem como missão ajudar a eleger o filho Franco Sardelli (PL) e trabalhar o processo de sucessão, que tem o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD) como favorito do grupo mas o vereador Juninho Dias (PSD) correndo por fora.

Chico, Omar e Macris

A novidade que deve surgir para 2028 é o terceiro veterano que quer ser prefeito de Americana. Depois de Omar ter recebido o apoio de CS e Vanderlei Macris em 2015 e 2016, de Chico ter recebido o apoio de Omar em 2020, agora é a vez do veterano Vanderlei Macris (PSD) buscar o apoio dos outros veteranos.

O meio político entende que Macris cometeu erros nas eleições de 2020 (lançou o filho Rafael contra Chico) e em 2024 ao não apoiar Chico. Mas ele vai tentar fazer a sequência dos veteranos na política da cidade.