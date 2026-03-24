O empresário Wendriel Vicentin faleceu esta segunda-feira em Americana. Ele tinha acabado de fazer 38 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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A mãe é obreira na Igreja Assembléia de Deus e ele foi músico por 10 anos na Igreja Nova Aliança. Divorciado, era pai de dois filhos.

Ela era proprietário da Premium Lavagem e Estética Automotiva.

Morava no Parque das Nações.

Wendriel Vicentin- informações de velório

Velório no Parque Gramado, das 11h as 14h. O sepultamento acontece no mesmo local logo após o velório.