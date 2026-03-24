Morreu esta terça-feira Roberto Marquis, que, entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao memorável Guarda Juju e ao longevo Teobaldo em A Praça é Nossa.
O SBT emitiu nota informando que lamenta profundamente a morte de Marquis.
Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanake e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores.
Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo.
Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso.
Família SBT
