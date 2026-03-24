Morreu esta terça-feira Roberto Marquis, que, entre tantos personagens capazes de encantar e divertir o público, deu vida ao memorável Guarda Juju e ao longevo Teobaldo em A Praça é Nossa.

Guarda JujuO SBT emitiu nota informando que lamenta profundamente a morte de Marquis.

Naquele mesmo banco regido por Carlos Alberto de Nóbrega, Marquis também foi Tanake e Osório, fora o papel de exímio profissional desempenhado juntos aos colegas nos bastidores.

Solícito, gentil e sempre pronto a fazer rir, Marquis deixa saudade em seus companheiros e na plateia, com a certeza de ter feito muita gente mais feliz neste mundo.

Aos amigos e familiares, nosso abraço afetuoso.

Família SBT

