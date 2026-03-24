O empresário e ex-prefeito de Americana Omar Najar emplacou sua água na rede Bacio di Latte, presente em todo o Brasil. A operação da Água Platina começou no ano passado e Omar confirmou ao NM que a Fonte Platina, empresa administrada pela sua empresa, se tornou a fornecedora exclusiva da rede.

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OMAR E A PLATINA

Omar comprou a fonte Platina em 2014. Era um bairro em Águas da Prata e o processo inicial foi o de reativação da fonte Platina. “Finalmente foi publicado no Diário Oficial da União a decisão da Fonte Platina, depois de muito trabalho conseguimos reativá-la. Um decreto de 1935. Iremos iniciar a comercialização da Água Mineral da Fonte Platina”.

Bacio di Latte e expansão

A Bacio di Latte opera com mais de 200 lojas próprias no Brasil em 2026, com forte expansão focada em quiosques e unidades de rua. A marca, reconhecida por seus gelatos artesanais, expandiu sua presença para além das lojas físicas, atingindo cerca de 12 mil pontos de venda no varejo com picolés e potes, visando um faturamento próximo a R$ 1,2 bilhão.

Modelo de Lojas: A maioria das unidades concentra-se em shoppings, com grande presença de quiosques, além de lojas de rua e outlets, como as unidades na Imigrantes e Itupeva, segundo o Mercado&Consumo.

Varejo: Expansão para mais de 12.000 pontos de venda, incluindo supermercados e hotéis, com picolés e potes, representando parcela significativa do faturamento, aponta o Instagram Expansão para mais de 12.000 pontos de venda, incluindo supermercados e hotéis, com picolés e potes, representando parcela significativa do faturamento, aponta o