Roberta Lima pede placas de sinalizar travessia de animais na Praia Azul

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura instale placas de sinalização de travessia de animais silvestres na Rua Maranhão, no bairro Praia Azul.

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No documento, a parlamentar afirma que moradores da região relatam a frequente presença de animais silvestres na via, representando risco tanto para os animais quanto para motoristas. “Recentemente, foi registrado o atropelamento fatal de um macaco nas imediações, fato que evidencia a necessidade urgente de medidas preventivas. A instalação de placas de sinalização é uma ação simples, de baixo custo, mas de grande impacto na conscientização dos condutores, contribuindo para a redução de acidentes e para a preservação da fauna local”, aponta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (31) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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