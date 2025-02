O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, representou o prefeito Chico Sardelli na cerimônia de entrega do Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização, nesta segunda-feira (10), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília. Americana conquistou o Selo Ouro do programa federal, desenvolvido com o objetivo de garantir a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Após a premiação, o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta terça-feira (11), a visita do secretário Ghizini e de integrantes da pasta no Gabinete. “Fico muito feliz em ver que o belo trabalho da Secretaria de Educação na nossa cidade, que reconhecemos e prestigiamos em toda oportunidade, também está sendo notado e validado por gestores em outras esferas, fazendo com que Americana sirva de exemplo. O trabalho dos educadores com os nossos alunos está no caminho certo”, destacou Chico.

Americana alcançou a nota máxima em 18 dos 20 critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) graças ao empenho dos educadores, como destacou Ghizini. “O programa do governo federal contou com o apoio de toda nossa equipe, professores, pedagogos, articuladores, enfim, de todos aqueles que trabalharam na sala de aula e na estrutura de nossas escolas para que nós alcançássemos este resultado. O prefeito Chico Sardelli tem nos pedido ainda mais empenho na Educação, então tenho a certeza de que essa celebração é importante, mas este é só o começo. Vamos buscar os outros índices para gabaritar os 20 critérios determinados pelo MEC”, projetou.

Em 2024, mais de 4,5 mil estudantes de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental das escolas municipais participaram da Avaliação Contínua da Aprendizagem do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, verificando seus conhecimentos em provas de Língua Portuguesa e de Matemática.

O Selo Ouro reconhece iniciativas de gestão na formulação e

na implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. Em Americana, os destaques ficam para a formação continuada de professores para a utilização de metodologias atuais, a distribuição de materiais didáticos complementares de apoio à alfabetização e a avaliação processual contínua da aprendizagem na alfabetização.

