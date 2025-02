Bolsa Família agora pode ser sacado no Banco 24h

Banco 24h ao seu dispor- Os pagamentos do Bolsa Família referentes a fevereiro serão pagos entre os dias 17 e 28 desse mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), cadastro utilizado pelo Governo Federal para identificar cidadãos que têm direito a benefícios sociais. O calendário do benefício é organizado pelo governo para facilitar o planejamento financeiro das famílias beneficiadas.

Além das agências da Caixa Econômica Federal, os caixas eletrônicos e Atmos, o novo formato compacto do Banco24Horas, são alternativas práticas, seguras e acessíveis para realizar o saque do Bolsa Família ao longo de todo o ano. Com mais de 24 mil dispositivos em mais de 1,5 mil municípios em todas as regiões do país, incluindo comunidades mais afastadas dos centros urbanos, o Banco24Horas garante praticidade e inclusão financeira.

“O Banco24Horas facilita o acesso ao dinheiro em diversas localidades do Brasil e é uma ótima alternativa para o saque dos beneficiários do Bolsa Família”, destaca Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan.



Por que sacar seu benefício no Banco 24Horas?

Os beneficiários podem contar com o Banco 24Horas para maior conveniência no saque do Bolsa Família. Entre as principais vantagens estão:

• Mais de 24 mil Banco24Horas distribuídos pelo Brasil, inclusive em cidades menores e regiões remotas;

• Comodidade: saque disponível em supermercados, farmácias e postos de gasolina, sem precisar ir a uma agência bancária;

• Funcionamento 24 horas: dependendo do local, os dispositivos operam ininterruptamente;

• Localização facilitada: o aplicativo do Banco24Horas ajuda a encontrar o local mais próximo;

• Processo rápido e seguro: saques em poucos minutos, sem burocracia.

Como sacar o Bolsa Família no Banco24Horas?

• Tenha em mãos seu cartão com chip e a senha;

• Localize um Banco24Horas pelo site ou aplicativo;

• Insira o cartão no caixa eletrônico e siga as instruções;

• Escolha o valor do saque e confirme a operação;

• Retire o dinheiro e guarde-o com segurança.

Calendário do Bolsa Família 2025

Os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Veja as primeiras e últimas datas de pagamento para os próximos meses:

• Fevereiro: de 17/02 a 28/02

• Março: de 18/03 a 31/03

• Abril: de 15/04 a 30/04

• Maio: de 19/05 a 30/05

• Junho: de 16/06 a 30/06

• Julho: de 18/07 a 31/07

• Agosto: de 18/08 a 29/08

• Setembro: de 17/09 a 30/09

• Outubro: de 20/10 a 31/10

• Novembro: de 14/11 a 28/11

• Dezembro: de 10/12 a 23/12 (com antecipação devido às festas de fim de ano)

Banco24Horas: promovendo inclusão financeira no Brasil

Em muitas regiões, especialmente no interior e em áreas rurais, os caixas eletrônicos do Banco24Horas são a única opção disponível para os beneficiários do Bolsa Família realizarem seus saques sem longos deslocamentos.

Além dos caixas eletrônicos convencionais, os beneficiários podem utilizar o Atmo, um dispositivo compacto que permite saques em estabelecimentos comerciais como farmácias, mercados e postos de gasolina.

Para mais informações sobre os locais de saque e como encontrar um Banco24Horas próximo, acesse o site ou baixe o aplicativo do Banco24Horas.

