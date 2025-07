Americana será representada no HackTown 2025 com estudo inédito sobre marketing B2B

No evento, que reúne líderes e pensadores de todo o Brasil, o publicitário e estrategista Fábio Fonçati, diretor-geral da Lampejos — empresa de marketing e tecnologia sediada em Americana — vai apresentar um estudo inédito sobre a reinvenção do marketing B2B no setor industrial.

A palestra, intitulada “Marketing B2B e a Arte de Tornar Decisões Óbvias em Ambientes Complexos”, acontecerá no dia 1º de agosto, às 10h, na ETE FMC, e propõe um novo modelo de atuação para o marketing nas indústrias, com base em entrevistas com líderes de grandes empresas dos setores farmacêutico, alimentício, automotivo, siderúrgico, entre outros.

“O marketing industrial não está em crise de ferramentas. Está em crise de relevância”, provoca Fonçati, que também é residente do Uplab SENAI Campinas, hub de inovação industrial do estado de São Paulo.

A participação da Lampejos no HackTown reforça o protagonismo de Americana no ecossistema de inovação voltado à indústria e à comunicação estratégica.

SERVIÇO

Palestra: Marketing B2B e a Arte de Tornar Decisões Óbvias em Ambientes Complexos

Quando: 1º de agosto de 2025 (quinta-feira), às 10h

Onde: ETE FMC – HackTown 2025 – Santa Rita do Sapucaí (MG)

Com: Fábio Fonçati – Diretor-geral da Lampejos e residente do Uplab SENAI Campinas

Mais informações: https://hacktown.com.br

Sobre o palestrante

Fábio Fonçati é diretor-geral da Lampejos, empresa especializada em marketing e tecnologia que atua com marcas industriais e posicionamento estratégico de negócios. É residente do Uplab SENAI Campinas, onde desenvolve soluções em marketing e branding para o setor produtivo. Formado em Publicidade e com especializações em estratégia e branding, atua há mais de 20 anos na interseção entre comunicação, indústria e inovação. linkedin.com/in/foncati

