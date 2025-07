O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre as ações de fiscalização realizadas para coibir essa prática ilegal.

Segundo o parlamentar, moradores de vários bairros têm relatado ocorrências frequentes de queimadas em terrenos baldios, áreas verdes e até mesmo em áreas próximas a residências, o que tem gerado transtornos e sérios prejuízos à saúde da população, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. “Temos recebido inúmeras reclamações em nosso gabinete. Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, a fumaça gerada pelas queimadas agrava problemas respiratórios e prejudica diretamente a qualidade de vida da população. Precisamos de uma atuação mais efetiva da Prefeitura neste momento crítico”, afirma Paulo Eduardo.

No documento, o parlamentar questiona se há um canal direto para que a população possa denunciar casos de queimadas e qual tem sido o volume de denúncias recebidas nos últimos sete meses. Pede também esclarecimentos sobre as medidas de fiscalização que estão sendo adotadas pela administração municipal, o número de autuações ou notificações aplicadas entre os meses de maio e julho deste ano e se existe planejamento específico para intensificar a fiscalização durante o período de estiagem..

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de 5 de agosto, após o recesso parlamentar. Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

