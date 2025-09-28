Americana Shopping confirma Aramis e Kopenhagen em seu mix de lojas

O Americana Shopping acaba de confirmar duas grandes marcas em seu mix de operações: Aramis e Kopenhagen

Reconhecida como uma das principais grifes masculinas do Brasil, a Aramis chega ao empreendimento trazendo sofisticação, modernidade e estilo, reforçando o compromisso do shopping em oferecer moda com qualidade e inovação.

A Kopenhagen, ícone nacional em chocolates finos e presentes exclusivos, promete encantar os clientes com seu portfólio premium e experiências de consumo que se tornaram referência no mercado.

“O Americana Shopping reafirma seu propósito de ser mais do que um centro de compras, mas um espaço de convivência, lazer e experiências únicas para toda a família”, destaca Marilia Graciela, Gerente de Marketing.

“A entrada da Aramis e da Kopenhagen fortalece ainda mais a diversidade e a atratividade do empreendimento, consolidando-o como um dos principais destinos de compras e entretenimento da região”, reforça Juarez Sampaio, Superintendente do Americana Shopping.

 

