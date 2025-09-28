Americana Shopping confirma Aramis e Kopenhagen em seu mix de lojas

O Americana Shopping acaba de confirmar duas grandes marcas em seu mix de operações: Aramis e Kopenhagen

Reconhecida como uma das principais grifes masculinas do Brasil, a Aramis chega ao empreendimento trazendo sofisticação, modernidade e estilo, reforçando o compromisso do shopping em oferecer moda com qualidade e inovação.

A Kopenhagen, ícone nacional em chocolates finos e presentes exclusivos, promete encantar os clientes com seu portfólio premium e experiências de consumo que se tornaram referência no mercado.

Experiências

“O Americana Shopping reafirma seu propósito de ser mais do que um centro de compras, mas um espaço de convivência, lazer e experiências únicas para toda a família”, destaca Marilia Graciela, Gerente de Marketing.

“A entrada da Aramis e da Kopenhagen fortalece ainda mais a diversidade e a atratividade do empreendimento, consolidando-o como um dos principais destinos de compras e entretenimento da região”, reforça Juarez Sampaio, Superintendente do Americana Shopping.

