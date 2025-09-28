Kart Terapia promove inclusão a 60 crianças com deficiência em Nova Odessa

Atividade gratuita ocorre em frente à Prefeitura no dia 4 de outubro

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promove no sábado, dia 4 de outubro, uma edição inédita do Kart Terapia, voltado à Pessoa com Deficiência (PcD). Em parceria com o GRUMAA (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) e o piloto Gene Fireball, o projeto será realizado em frente ao Paço Municipal, em duas sessões, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Ao todo, 60 crianças acima de 5 anos atendidas pela entidade irão participar da atividade. A entrada ao público é gratuita.

Para o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, a iniciativa reflete o compromisso da administração com a inclusão. “Nosso dever é criar, a cada dia, mais oportunidades de acesso ao esporte e ao lazer para todos. O Kart Terapia mostra como a Prefeitura, junto com a sociedade civil, pode transformar vidas por meio da integração, do respeito e da alegria”, afirmou.

O evento será custeado com recursos parciais da contrapartida recebida pela Secretaria de Esportes e Lazer pela utilização da estrutura esportiva do município durante os jogos universitários da Interodonto, que aconteceram dias 4, 5, 6 e 7 de setembro. O restante dessa contrapartida possibilitou, ainda, a instalação de iluminação de LED nos ginásios do São Jorge e Santa Luiza, além da manutenção do telhado do ginásio do Santa Rosa.

“No kart terapia são trabalhadas emoções, sensações, equilíbrio, raciocínio, socialização, concentração, trabalho em equipe, espírito de competitividade, respeito ao próximo, além do recebimento de estímulos proprioceptivos com a vibração do kart, o que faz a experiência muito enriquecedora”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho.

Idealizado pelo piloto Gene Fireball, o Kart Terapia reúne diferentes grupos de apoio que atuam em diversas regiões do Brasil, promovendo inclusão por meio da velocidade. Em Nova Odessa, essa parceria foi feita o GRUMAA, grupo que atende a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Nova Odessa e região, e que será responsável pela inscrição dos participantes.

