Salários de até R$22mil, Grupo HEINEKEN anuncia novas vagas

O Grupo HEINEKEN está com mais de 30 vagas abertas para a equipe de Dados, Análises & Inovação, marcando um passo importante na consolidação de sua transformação digital. Este movimento estratégico reforça o compromisso da companhia em posicionar dados e tecnologia como aceleradores de inovação, eficiência e crescimento sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As novas oportunidades abrangem várias posições, desde analistas até cargos de gerência, para áreas de dados, engenharia, ciência de dados e Product Owner. Os salários variam de R$7.000 a R$22.000, de acordo com a complexidade e senioridade da função, além da oferta de um pacote de benefícios robusto, que inclui: participação nos lucros, vale-alimentação, vale-refeição, Wellhub, auxílio home-office, assistência médica, odontológica e psicológica, desconto nos produtos do portifólio da companhia, licença maternidade e paternidade alongadas, acesso à Universidade HEINEKEN e seguro de vida.

Cabe ressaltar ainda que, em linha com os valores de inclusão e diversidade da companhia, o processo conta com vagas afirmativas, potencializando as oportunidades para pluralizar o mercado da tecnologia.

“Para o Grupo HEINEKEN, dados não são apenas suporte, mas o motor que impulsiona inovação, eficiência e crescimento sustentável. Essa iniciativa vem para impulsionar nossa transformação digital e fortalecer uma cultura data-driven. Com essas contratações, entregaremos soluções mais rápidas, inteligentes e cada vez mais baseadas em evidências, colocando a companhia em um novo patamar de competitividade.” afirma Fábio Criniti, Diretor da área.

Transformação digital

A expansão da equipe de Dados, Análises & Inovação é parte de uma visão ampla para trazer robustez e velocidade à área, consolidando-a como referência no apoio de decisões estratégicas de negócio. Essa movimentação, para a companhia, está diretamente conectada ao aumento de produtividade e ao bem-estar profissional.

“Quando pensamos em transformação digital, nosso objetivo vai além das ferramentas: queremos criar um ambiente de trabalho que seja ágil, eficiente e satisfatório para as pessoas. Quando as soluções digitais são pensadas de dentro para fora, elas se adaptam melhor ao dia a dia do time. Isso significa menos esforço em tarefas repetitivas, menos fricção entre sistemas e mais espaço para atividades que realmente agregam valor, reduzindo estresse e aumentando a satisfação no trabalho.” acrescenta Criniti.

As iniciativas de contratação refletem a visão da empresa em moldar o futuro do trabalho de forma estratégica, alinhada aos valores corporativos e às demandas do mercado atual. As inscrições para as vagas já estão abertas e vão até novembro. Para se candidatar, basta acessar o link https://recruitcrm.io/jobs/EGO_Talent_Hunters_jobs?companySlug=17551116923650101045kCQ e se cadastrar na posição desejada.

Sobre o Grupo HEINEKEN

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA. Em 2017, fortaleceu sua presença no país com a aquisição da Brasil Kirin, consolidando-se como o segundo maior player do mercado brasileiro de cervejas. Hoje, a companhia emprega mais de 13 mil pessoas e opera 13 unidades produtivas – sendo 11 cervejarias e duas microcervejarias – além de construir sua 14ª cervejaria em Passos (MG).

Leia + sobre gastronomia