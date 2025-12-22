Empreendimento amplia o mix de operações e gera empregos na região

O Americana Shopping segue avançando em seu processo de expansão e consolidação como um dos principais polos de compras, lazer e gastronomia da região. Com uma série de inaugurações já realizadas e outras previstas para os meses de dezembro e janeiro, o empreendimento amplia seu mix de operações e contribui diretamente para a geração de empregos e novas oportunidades de negócios em Americana e região.

No início de dezembro, o shopping inaugurou novas operações que ampliam as opções de consumo e serviços. Já estão em funcionamento a Danny Cosméticos, inaugurada no dia 8 de dezembro, além das lojas Ticco Brinquedos, Lacoste e Kopenhagen, que abriram as portas no dia 13 de dezembro.

Ainda em dezembro, o empreendimento seguiu recebendo novas marcas. O Sheike Restaurante inaugurou no dia 17 de dezembro e, no dia 18 de dezembro, a L’Occitane abriu suas portas no Americana Shopping, trazendo à cidade os tradicionais aromas e a experiência francesa da marca. Na sequência, a Havaianas abre as portas amanhã dia 19 e a Havanna prepara-se para o dia 22 de dezembro com seus doces e cafés. O restaurante Pasta Mia também reforça esse “time” de peso.

Segmentos no Americana Shopping

A expansão continua em janeiro, com destaque para novas operações, especialmente no segmento gastronômico. O Boali Restaurante seguido pelo Lugs Restaurante, abrem as portas aumentando ainda mais o mix da praça de alimentação.

Além de ampliar as opções de compras, lazer e alimentação, a chegada dessas novas marcas representa um impacto positivo na economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos, movimentando setores como comércio, serviços, alimentação e cadeia de fornecedores.

Com a ampliação contínua do mix e a chegada de marcas reconhecidas nacionalmente, o Americana Shopping reforça seu posicionamento como um importante vetor de desenvolvimento regional, mantendo normalmente sua programação de fim de ano e demais atividades.

