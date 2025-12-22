O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos) voltou a usar as redes sociais para comemorar o trabalho do ano e fazer apelos à população da cidade.

Ele publicou 2 vídeos nos últimos dias falando dos serviços que o sistema de saúde da cidade entrega pra comunidade e pincelando o que está por vir com o hospital municipal.

Em outro vídeo, ele comemora a ação das forças de segurança na cidade.

Vídeo- Henrique fala do Hospital Municipal Sumaré

sumare
