O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos) voltou a usar as redes sociais para comemorar o trabalho do ano e fazer apelos à população da cidade.
Ele publicou 2 vídeos nos últimos dias falando dos serviços que o sistema de saúde da cidade entrega pra comunidade e pincelando o que está por vir com o hospital municipal.
Em outro vídeo, ele comemora a ação das forças de segurança na cidade.
Vídeo- Henrique fala do Hospital Municipal Sumaré
