Sumaré- As chuvas favorecem o deslocamento dos escorpiões, que buscam abrigo e alimento em ambientes secos

Com a chegada do período chuvoso, aumenta a incidência de escorpiões em áreas urbanas, especialmente em residências próximas a terrenos baldios e locais com acúmulo de entulho. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, reforça as orientações de prevenção e os cuidados que a população deve adotar.

De acordo com a Zoonoses, as chuvas favorecem o deslocamento dos escorpiões, que buscam abrigo e alimento em ambientes secos, como ralos, caixas de gordura, quintais e áreas internas das casas. Ao identificar a presença de escorpiões ou outros animais peçonhentos, o morador deve entrar em contato imediatamente pelo telefone 156, para que a equipe especializada realize o atendimento e as orientações necessárias.

Segundo a veterinária e coordenadora da Zoonoses, Josiane Sauniti, as ações no município são realizadas por agentes capacitados. “Durante as visitas, os agentes orientam os moradores sobre medidas de prevenção que ajudam a reduzir o risco de novos aparecimentos. Vale lembrar que a dedetização é realizada exclusivamente em áreas e locais públicos”, explica.

Medidas de prevenção

Para diminuir o risco de escorpiões, a Vigilância em Zoonoses orienta a população a adotar medidas simples, como evitar o acúmulo de entulhos e lixo em quintais e terrenos baldios; manter ralos, caixas de gordura e esgoto sempre fechados; preservar a limpeza e a organização das áreas internas e externas da residência; vedar frestas em portas, janelas, rodapés, interruptores e passagens de conduítes; utilizar telas protetoras em ralos e grelhas de chão; além de examinar armários, guarda-roupas e sacudir roupas, toalhas, bolsas e calçados antes do uso.

Além das ações de campo, as equipes da Zoonoses desenvolvem um trabalho contínuo de conscientização da população, com distribuição de materiais informativos e divulgação de conteúdo educativo no site oficial da Prefeitura de Sumaré.

Atendimento em caso de picada

Em caso de picada por escorpião, a orientação é procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. A atenção deve ser redobrada quando a vítima for criança de até 10 anos. Nesses casos, o encaminhamento deve ser feito diretamente ao Hospital Estadual de Sumaré (HES), unidade de referência para o atendimento e aplicação do soro antiescorpiônico.

O atendimento rápido é fundamental, principalmente em crianças. Até a chegada ao atendimento médico, recomenda-se lavar o local da picada com água e sabão e utilizar compressa morna para aliviar a dor.

O Hospital Estadual de Sumaré está localizado na Avenida da Amizade, 2400, Jardim Bela Vista.

