Americana Shopping anuncia a chegada da San Lorenzo Gelateria

Novo empreendimento que inaugura em 30 de outubro divulga gelateria com conceito premiado

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Americana Shopping anuncia a chegada da San Lorenzo Gelateria, referência em gelato artesanal, reconhecida internacionalmente, com duas unidades em São Paulo. A nova unidade será instalada em um espaço diferenciado, oferecendo ao público uma experiência exclusiva de sabores e momentos de convivência.

A gelateria se destaca por suas criações originais e pela excelência na produção artesanal, com mais de 120 sabores que se revezam diariamente nas vitrines. Entre os destaques está o gelato San Lorenzo, combinação sofisticada de ricota, mel com alecrim e pinoles, vencedor do Campeonato Brasileiro de Gelato em 2018 e 2021, antes de conquistar reconhecimento mundial.

Em 2023, o sabor San Pietro, feito com chocolate, azeite extravirgem e nozes pecan, foi eleito o melhor do Brasil, elevando a San Lorenzo à 32ª posição no ranking mundial de gelaterias, sendo a brasileira mais bem classificada.

Com sua chegada, o Americana Shopping reforça a proposta de oferecer diversidade gastronômica e experiências únicas, unindo qualidade, lazer e conveniência em um só lugar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP