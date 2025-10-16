Um casal de idosos, de 72 e 70 anos, ficou ferido após um caminhão perder o controle e tombar no início da tarde desta quinta-feira (16), na Avenida Europa.

O acidente aconteceu em trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Bandeirantes, em Americana.

Casal levado ao Hospital

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi.

🚧 Uma das faixas no sentido Centro precisou ser interditada, causando congestionamento na região.

