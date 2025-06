Americana terá simulado de incidente com múltiplas vítimas na 3ª-feira

A Prefeitura de Americana, por meio do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (192), com apoio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, realiza na próxima terça-feira, dia 3, às 10h, um simulado de incidentes com múltiplas vítimas. A ação será na Rua do Arpoador, esquina com Rua Ilha Bela, no bairro Chácara Machadinho, atrás do Sesi da Avenida Bandeirantes.

A dinâmica será conduzida a partir da simulação de um acidente com ônibus envolvendo 15 vítimas e faz parte das etapas de implementação do Plano de Contingência para Incidentes com Múltiplas Vítimas no município.

Na quarta-feira (28), profissionais de diversos setores do poder público de Americana participaram de um treinamento na Câmara Municipal, como parte da preparação para o simulado, que também marcou a fase 1 de implementação do Plano de Contingência.

O principal objetivo do Plano é otimizar a resposta a emergências de grande porte, assegurando uma atuação coordenada e integrada entre os serviços envolvidos, com foco na preservação de vidas.

Durante o encontro na Câmara, os participantes receberam orientações teóricas e práticas sobre o Sistema de Comando a Incidentes (SCI), apresentadas pelo capitão Hudson Humphreys, do Corpo de Bombeiros de Americana, além de treinamento sobre classificação de vítimas, ministrado pela coordenadora do Serviço 192 de Americana, Adriana Pacheco, e pelo socorrista do Serviço de Resgate 153 de Capivari, Gustavo Valério.

Treinamento em Americana

O treinamento reuniu profissionais do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra 02-045, Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dona Rosa e São José, Pronto Atendimento (PA) do bairro Antônio Zanaga, além de representantes do setor de Atendimento Pré-Hospitalar 192 de Santa Bárbara d’Oeste.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância da integração e do preparo das equipes para situações de alta complexidade. “Este treinamento é fundamental para garantir que todas as equipes compreendam seus papéis e estejam prontas para agir de forma coordenada. A eficiência na resposta a um incidente começa pelo conhecimento e pela integração entre os setores. Estamos preparando o município para responder com agilidade e salvar vidas”, afirmou.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia, reforçou a importância do treinamento para fortalecer a resposta do município em situações de alta complexidade. “Capacitar nossas equipes para atuar de forma integrada em situações de emergência é um compromisso com a saúde e a segurança da nossa população. O trabalho conjunto entre os diferentes setores é essencial para garantir uma resposta rápida, eficiente e eficaz, minimizando danos e salvando o maior número de vidas possível”, destacou.

A coordenadora do Serviço 192, Adriana Pacheco, ressaltou que o simulado é uma oportunidade de colocar em prática os protocolos e avaliar a efetividade das ações planejadas. “Trabalhar a classificação das vítimas de forma correta é essencial para priorizar os atendimentos e salvar o maior número possível de pessoas. Esse treinamento é uma etapa crucial para garantir que todos os profissionais estejam alinhados e prontos para atuar em situações críticas”, enfatizou.

