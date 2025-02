Americana; Superávit de R$ 44 milhões, como explicar?

A Prefeitura de Americana encerrou 2024 com um superávit de R$ 44.241.167,66 nas contas do município, tendo como base a relação entre a receita e a despesa liquidada. O resultado consta dos relatórios contábeis de fechamento do exercício do ano passado, publicados pela Secretaria de Fazenda no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (30), em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Os índices comprovam o compromisso do nosso governo com uma gestão eficiente, responsável e transparente. Nosso governo tem os pés no chão. Com competência na área financeira, entregamos muitas obras e serviços para a população, mas sempre atentos à realidade econômica do País e da nossa cidade. E pretendemos avançar ainda mais, sempre pensando no bem-estar dos moradores de Americana”, enfatiza o prefeito Chico Sardelli.

Os índices constitucionais também foram cumpridos integralmente. Em 31 de dezembro de 2024, os valores liquidados com a Educação foram de 25,28% do orçamento e com a Saúde, 27,53%.

Quanto ao índice de gastos com pessoal, o comprometimento foi de 39,3% da receita corrente líquida, abaixo do limite prudencial de 51,3% e do teto de 54%. “A administração municipal permanece atenta e vem cumprindo um controle rigoroso de execução orçamentária, o que se traduz nestes números”, diz a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Simone ainda explica que as publicações contábeis garantem transparência, responsabilidade fiscal e controle social sobre a gestão dos recursos públicos. Além dos índices relacionados ao superávit, ao gasto com pessoal e aos índices constitucionais, o documento evidencia outros pontos, como as receitas e despesas orçamentárias, a receita corrente líquida, restos a pagar e dívida consolidada.

“O prefeito Chico tem buscado exercer uma gestão equilibrada, estabelecida sob os regramentos legais e as ações de sua equipe técnica preparada para isso, por meio de ferramentas de acompanhamento e monitoramento das questões fiscais e financeiras, com foco na entrega de serviços essenciais à população americanense. Esse sempre foi o forte desta administração, é uma marca da gestão”, acrescenta a secretária de Fazenda.