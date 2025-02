Sumaré retoma aulas esportivas esta segunda (3)

A Secretaria de Esportes de Sumaré retomará na próxima segunda-feira (3), as atividades coletivas na cidade. As inscrições para as Escolinhas Esportivas devem ser feitas na sede da Secretaria, que fica na rua Sebastião Raposeiro Júnior, 261, Vila Yolanda Costa e Silva. É preciso apresentar documento de identidade e comprovante de endereço.

As datas e horários das inscrições dependem de cada modalidade. Para a natação, será agendado uma data para cadastramento para as vagas remanescentes, devido à grande procura. Mais informações podem ser fornecidas pelo telefone (19) 39731566.

Fala secretário de Esportes de Sumaré

“Vamos iniciar as modalidades esportivas na próxima semana e estamos estruturando os espaços do Centro Esportivo para a ampliação das Escolinhas Esportivas, a gim de oferecer oportunidade esportiva, ambientes saudáveis e qualidade de vida para a nossa população”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Pedro Rocha.

As NOTÍCIAS + QUENTES NO SEU WHATSAPP

Confira os dias das inscrições de cada modalidade:

· Basquete, Futsal, Judô (de 7 a 11 anos) e Vôlei

Das 8 às 17 horas, de segunda a sexta.

· Atletismo

Às terças e sextas-feiras, das 9 às 10h30 e das 16h30 às 18 horas.

· Judô (a partir de 12 anos)

Às segundas e quartas-feiras, das 18 às 20 horas.

· Ginástica (lista de espera)

Às terças e quintas-feiras, das 8 às 9h40.

· Natação Adulto (fila de espera)

Inscrição via WhatsApp (19 38731566).

· Hidroginástica (fila de espera – a partir de 18 anos)

Às terças e quintas-feiras, das 16 às 19h45

Leia + Sobre todos os Esportes