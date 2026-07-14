A Secretaria de Saúde de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirma um óbito causado por febre maculosa. Trata-se de um homem de 37 anos, que estava internado em hospital público e faleceu no dia 30 de junho. O diagnóstico foi confirmado após a emissão do laudo pelo Instituto Adolfo Lutz.

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O local provável de infecção segue em investigação pelo PVCE (Programa de Vigilância e Controle do Escorpião e Carrapato). Até a última atualização, o município registrou 22 casos notificados de febre maculosa, sendo 16 descartados, cinco aguardando resultado e um óbito, confirmado nesta terça-feira (14). Não há outros óbitos suspeitos.

A Saúde orienta a população a evitar locais de risco, como áreas às margens de rios, córregos, lagoas e da Represa do Salto Grande, e se for necessário adentrá-las, adotar cuidados como o uso de roupas claras, colocar as barras das calças dentro das meias, usar botas de cano alto, verificar o corpo a cada três horas e observar sintomas, entre outras medidas.

Americana conta, desde 2006, com o PVCE, que monitora as áreas de risco

e mantém placas de advertência à população, alertando sobre a presença do carrapato-estrela nesses locais.