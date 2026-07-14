Acusado de violência contra uma ex-namorada, o influencer ‘Cartolouco’ usou as redes sociais para se defender de reportagem do Fantástico da TV Globo. Ele comentou que houve um processo em 2023 e que ele venceu. Ele Contou também que voltou a se relacionar com uma das namoradas no ano passado.

O youtuber, de nome Lucas Strabko, foi denunciado por agressão física e violência psicológica e o caso segue em segredo de Justiça.

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Ele postou em suas redes o que vai a seguir- Não ficarei mais quieto sobre as acusações que recebi nem sobre o falso jornalismo da Globo e do Fantástico. Sim, a Globo mentiu, comprovadamente, no Fantástico. Em julho de 2023, a Gabriella me processou, e eu fui inocentado pela justiça em setembro de 2024.

Vídeo- Cartolouco se defende