Agenda movimentada este meio de semana em Americana. O auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nesta terça-feira (14), a partir das 19h30, o recital de piano dos alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. O evento tem entrada gratuita. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

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Se apresentam alunos dos professores Mateus Pavan e Henrique Segala. A abertura ficará a cargo do Combo de Prática Instrumental da escola, composto por Adriel Leal (saxofone); Daniel Destro (guitarra); Eclesiastic da Silva (saxofone); Fabio Canellato (contrabaixo); Felipe Zocal (percussão); Filipe Augusto Volpato (flauta); Lucio Donizete (saxofone); Marcos Roberto de Araujo (bateria); Mateus Pavan (piano) e Paulo Schneider (clarineta).

Na abertura, serão executadas as composições “Watermelon Man”, “Afinando” e “Blue Bossa”. Em seguida, 16 alunos da Escola Municipal de Música apresentam obras que vão da música clássica a canções folclóricas. No programa, estão “Marcha Turca”, de Mozart, “Ruínas Antigas”, de Julie Knerr Hague, “Cerejeiras em Flor”, de Carla Reis, e tema e variações sobre “Joshua fit the battle of Jericho”, de Phillip Keveren, entre outras.

“Trata-se de uma excelente oportunidade para conhecer a fundo o trabalho desenvolvido na Escola Municipal de Música, mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Temos no corpo docente professores qualificados que, anualmente, formam dezenas de músicos que representam Americana em suas apresentações”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Mais agenda- Teatro de Americana recebe mostra de dança “Movimento Authentic” nesta quarta-feira

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe nesta quarta-feira (15), às 19h30, a Mostra Interna de Dança “Movimento Authentic”, promovida pelo Studio Authentic Art.

Criada para celebrar a dança, a dedicação e a evolução de cada aluno ao longo de sua trajetória, a mostra reunirá cerca de 60 participantes, além de professores e grupos convidados. A noite contará com apresentações de diferentes estilos, por meio de coreografias desenvolvidas ao longo dos últimos meses.

“A dança tem forte presença em Americana, como vimos recentemente no Festival de Dança CulturArt Fest, que mobilizou mais de 600 bailarinos em dois dias de evento no Teatro de Arena Elis Regina. Agora, a programação segue na cidade com as apresentações no Teatro Municipal Lulu Benencase, e todos estão convidados para essa noite de celebração artística”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os ingressos, que custam de R$ 40 a R$ 80 e estão disponíveis no site www.ingressodigital.com. O evento tem classificação indicativa livre e será realizado na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.