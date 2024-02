Fim do Carnaval: Americana tem 317 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 317 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

Mais notícias da cidade e região ‘

Açougueiro – Sem Experiência 2

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 2

Ajudante de Produção – Sem Experiência 5

Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 2

Ajudante Geral – Sem Experiência 10

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente de Bar – Com Experiência 5

Atendente de Loja – Com Experiência 1

Atendente de Restaurante – Com Experiência 23

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 19

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Escrituração Fiscal – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 20

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 11

Auxiliar de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 3

Auxiliar de Mecânica – Sem Experiência 20

Auxiliar de Produção – Com Experiência 3

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 3

Caldeireiro – Sem Experiência 14

Chefe de Serviço de Limpeza – Com Experiência 1

Comprador – Com Experiência 2

Conferente – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 1

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 1

Eletricista Industrial – Com Experiência 1

Encanador – Com Experiência 4

Farmacêutico – Com Experiência 1

Garçom em Restaurante – Sem Experiência 1

Inspetor Técnico – Sem Experiência 1

Mecânico a Diesel – Com Experiência 1

Mecânico de Automóveis – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Tecelagem – Com Experiência 15

Mecânico Geral – Com Experiência 2

Montador Mecânico – Com Experiência 19

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Almoxarifado – Com Experiência 1

Operador de Caixa em Restaurante – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 30

Operador de Máquina Injetora – Com Experiência 2

Operador de Máquina de Lavar Roupas -Com Experiência 1

Operador de Máquinas Fixas em Geral – Com Experiência 2

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 2

Recepcionista – Com Experiência 5

Repositor – Sem Experiência 18

Retificador – Com Experiência 1

Saladeira em Restaurante – Sem Experiência 1

Serralheiro Industrial – Sem Experiência 3

Servente de Obras Temporário – Com Experiência 6

Serviços Gerais para Tecelagem – Sem Experiência 3

Soldador – Com Experiência 14

Técnico de Edificações – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Tratorista Operador de Roçadeira – Sem Experiência 1

Vendedor – Com Experiência 1

Vendedor E-Commerce – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vigia Noturno – Sem Experiência 1

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar Contábil – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 1

Operador de Loja – Sem Experiência 1