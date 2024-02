Prefeitura de Americana facilita abertura de empresas em parceria com a Jucesp

A abertura de empresas em Americana foi facilitada por uma parceria entre a Prefeitura e a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), efetivada a partir deste mês. A análise de viabilidade de um empreendimento, que levaria de 24 a 30 horas, agora pode ocorrer em segundos, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Todas as etapas do processo entre o município e o órgão estadual, por meio do sistema “Americana Inteligente – Atendimento Digital”, agora estão conectadas. Os procedimentos solicitados pela Jucesp são realizados pela REDESIM, enquanto setores competentes à Prefeitura são efetivados pela plataforma 1Doc. O acesso ao sistema está disponível na página inicial do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

“A desburocratização do processo de abertura de empresas sempre foi um dos pilares do nosso plano de governo. Com essas ações, desenvolvemos a economia da cidade, fomentamos o crescimento, criamos emprego e damos oportunidades de trabalho para os nossos cidadãos”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Qualquer tipo de empresa, de qualquer atividade, será beneficiada no caso do estudo de viabilidade, inscrição municipal e licenciamento. Americana vai ganhar muito em agilidade com essa parceria com a Jucesp”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Ranking divulgado pela base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), órgão do governo federal, já coloca Americana entre as cidades paulistas que levam o menor tempo no processo de abertura de empresas.

Desde 2021, houve a preocupação de criar políticas públicas que favorecessem a desburocratização tanto na abertura de novas empresas quanto no crescimento dos empreendimentos que já estão instalados na cidade.

Em janeiro deste ano, por exemplo, foi inaugurado o Ganha Tempo do Empreendedor, pensado para facilitar a vida do cidadão em busca de informações sobre abertura de empresas e vagas de emprego.