Jovem de 23 anos morre em acidente na Anhanguera, em Americana

Um jovem de 23 anos, identificado como Hyttallo Yuri dos Santos morreu em um acidente na Rodovia Anhanguera, em Americana, na manhã desta terça-feira.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o corpo de Hyttallo foi encontrado às margens da rodovia, em uma vegetação, a 10 metros da moto. Nenhum outro veículo teria envolvimento no acidente. Ainda de acordo com a polícia, um andarilho teria visto a moto e o corpo e avisado um funcionário da AutoBan, que realizou o resgate e encaminhou Hyttallo ao Hospital Municipal de Americana. Ele não resistiu aos graves ferimentos.

A polícia ainda afirmou que as causas do acidente ainda serão investigadas, mas que, pelo ferimento grave na cabeça, o capacete pode ter saído da cabeça do motociclista.

Hyttallo trabalhava como porteiro e estava no trabalho durante toda a madrugada desta terça-feira.

Por meio da assessoria, a prefeitura emitiu a seguinte nota: “A SCMC informa que o paciente masculino, de 23 anos deu entrada no HM nesta manhã, com politrauma grave, e apesar da realização de todos os protocolos e manobras médicas, o paciente não resistiu aos ferimentos e registramos o obito. Lamentamos e nos sensibilizamos com a família que já foi contatada e informada”.

O NM lamenta a morte precoce e externa os pêsames à família.