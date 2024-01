Americana tem 90 vagas para cozinheira da merenda escolar

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 221 vagas de emprego disponíveis, como agente de fiscalização de veículos (20), auxiliar de atendimento (10), auxiliar de limpeza (31) e cozinheiro escolar (90).

Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Agente de Fiscalização de Veículo – Sem Experiência 20

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Obras – Sem Experiência 8

Assistente de Marketing – Sem Experiência 1

Atendente Multitarefa – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Atendimento – Sem Experiência 10

Auxiliar de Escritório – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 31

Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 1

Auxiliar Técnico de Engenharia – Sem Experiência 1

Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Carregador de Mercadorias – Sem Experiência 8

Comprador – Com Experiência 1

Consultor Comercial – Com Experiência 2

Consultor de Funilaria – Com Experiência 1

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 2

Cozinheiro Escolar – Sem Experiência 90

Eletricista – Com Experiência 4

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Encarregado de Elétrica – Com Experiência 1

Encarregado de Obras – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista de Poliguindaste e Basculante – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Oficial de Manutenção – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Máquinas Fixas – Com Experiência 2

Operador de Retro-Escavadeira – Com Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência 4

Pintor Industrial – Com Experiência 2

Recepcionista – Sem Experiência 1

Repositor em Supermercados – Sem Experiência 2

Tecelão – Com Experiência 7

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar Contábil – Sem Experiência 1

