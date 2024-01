Estudantes de Americana receberão mais de 13,5 mil livros didáticos em 2024

Americana recebeu, nesta quarta-feira (3), mais de 13,5 mil livros didáticos para o ano letivo de 2024 dos estudantes do 1° ao 5° anos do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação. O material baseado no Currículo Paulista foi endereçado ao município por meio de parceria firmada com o Governo do Estado.

O novo material didático vai complementar o Sistema Integrado de Educação adotado em 2023 e que, este ano, trará ampliação da oferta de aulas de Língua Inglesa para estudantes a partir do 1° ano.

Os livros propõem situações de aprendizagens com atividades que abordam habilidades e competências do Currículo Paulista. Todas as crianças matriculadas do 1° ao 5° anos receberão o Livro do Estudante. Há materiais específicos de acordo com as turmas para desenvolver o ensino de Língua Portuguesa e Matemática, Ler e Escrever & EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental & Tecnologia e Inovação) e Projeto de Convivência, componente curricular que atua na melhoria das relações e promove o desenvolvimento integral de habilidades socioemocionais dentro do ambiente escolar.

O material didático será distribuído a todas as escolas da rede com estudantes do 1° ao 5° anos: CIEPs Anísio Spínola Teixeira, Maria Nilde Mascellani, Octávio César Borghi, Oniva de Moura Brizola e Philomena Magaly Makluf Rosseti e EMEFs Milton Santos, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Jonas Correa Arruda Filho e Paulo Freire.

Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, a vinda do material didático adicional ao adquirido pela Prefeitura vai reforçar os conteúdos trabalhados com os estudantes. “A concretização deste convênio com o Governo do Estado vai beneficiar e muito nossas crianças e adolescentes atendidos pela rede e só foi possível graças ao bom relacionamento do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi com o governador Tarcísio de Freitas”, destaca.

Em Americana, as aulas no Ensino Fundamental serão retomadas no dia 8 de fevereiro.

