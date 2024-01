Após recesso, Chico vistoria obras em andamento na cidade

Prefeito Chico vistoria início das obras de revitalização do Mercadão

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou nesta quinta-feira (4) as obras de revitalização do Mercado Municipal Luiza Padovani, iniciadas nesta semana. O trabalho começou pelo calçamento do tradicional ponto de compras e convívio da cidade e será realizado sempre após às 18 horas para não interferir no funcionamento do local. Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e dos secretários Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico) e Fabio Renato de Oliveira (Meio Ambiente)

O projeto de reforma do Mercadão, elaborado pela Secretaria de Planejamento, contempla a reorganização visual do prédio principal e do anexo, com conexão entre os dois edifícios, pintura padronizada e pátio externo.

“Nossa gestão tem um compromisso com os empreendedores da cidade. O Mercadão é um patrimônio de Americana, um lugar de extrema importância, e ficamos muito felizes em poder proporcionar essa revitalização, que também traz uma valorização para a região central. Investir em melhorias no Mercado Municipal é preservar a nossa história, a nossa gente”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

Estão previstas ainda a reforma completa dos sanitários, pavimentação e nivelamento do estacionamento, novo projeto de drenagem, reforma do muro que faz divisa com a linha férrea, instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras, jardineiras e espaço de convivência), instalação de piso de pedra portuguesa bege em toda a parte externa, alargamento da calçada da fachada principal, retirada de toldos e coberturas atuais e substituição por outros padronizados (pretos, retos e retráteis), iluminação externa em LED e pintura viária.

“A reforma do Mercadão é um desejo antigo dos comerciantes e de quem frequenta esse espaço tão importante para Americana. É uma alegria poder acompanhar essa obra sendo iniciada e já imaginar como esse espaço vai ficar depois que a revitalização for concluída”, observa o vice-prefeito Odir Demarchi.

Todo o prédio será dotado de soluções que possibilitem a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, como construção de rampas de acesso, eliminação de degraus, larguras adequadas de circulação e vagas preferenciais no estacionamento.

Será realizado também um trabalho de prospecção para identificar qual era a cor do prédio quando foi inaugurado, em julho de 1959. Com essas informações, o trabalho de pintura priorizará a cor original da construção.

“A reforma do mercado era algo muito sonhado pela população que frequenta esse importante estabelecimento da história de Americana. Queremos revitalizar essa área e trazer mais conforto para nossos cidadãos e os comerciantes que lá trabalham e sustentam suas famílias”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O investimento na revitalização será de R$ 912.650,24, montante proveniente de dois convênios: um no valor de R$ 500 mil, com contrapartida prevista de R$ 18.611,24, destinado por meio de emenda do deputado estadual Roque Barbiere, intermediada pelo prefeito Chico Sardelli, e outro de R$ 350 mil, com contrapartida prevista de R$ 44.039,00, oriunda do prêmio que o programa municipal Comitê de Retomada Econômica recebeu da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional.

Sobre o Mercadão

O Mercado Municipal de Americana fica na Rua Anhanguera, nº 55. Em agosto de 2010, ganhou o status de patrimônio sociocultural. E em setembro do mesmo ano, foi nomeado como Mercado Municipal Luiza Padovani, em homenagem a uma das mais tradicionais comerciantes do local.

O centro de compras funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 12h.

Prefeito Chico acompanha início da reforma do Velódromo de Americana

O prefeito Chico Sardelli acompanhou nesta quarta-feira (3) o início da reforma do Velódromo Municipal de Americana “Miguel Stoco”, localizado no Conjunto Poliesportivo Ayrton Senna. O vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Esportes, Marcio Leal, também estiveram presentes na visita.

Utilizado para treinamentos e competições de ciclismo, o local vai receber a reforma e pintura do piso, conserto dos alambrados, construção de banheiros e vestiários, instalação de iluminação de LED e um novo letreiro. O espaço possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira da modalidade.

“Iniciamos o ano com essa ótima notícia, dando o pontapé inicial na reforma do Velódromo de Americana, que é referência na região. Essa era uma obra muito pedida pelos nossos atletas e será importantíssima para proporcionar melhores condições aos ciclistas e para voltarmos a receber competições de alto nível”, celebrou o prefeito Chico.

“Estamos começando 2024 da mesma maneira que encerramos 2023: cuidando dos nossos espaços públicos e incentivando a prática de esportes. Americana é privilegiada por ter uma estrutura como essa, que agora será renovada. Estamos muito contentes com o início das intervenções”, ressaltou o vice-prefeito Odir.

A obra, no valor de R$ 547.168,14, será executada por meio de contrapartida solicitada pela Prefeitura de Americana para uma empresa que pretende instalar um loteamento residencial no município, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

“Seguimos empenhados em melhorar as condições dos equipamentos esportivos da nossa cidade, para proporcionar mais lazer, saúde e qualidade de vida à população. O objetivo é oferecer uma infraestrutura renovada para os treinamentos da nossa equipe e também para receber grandes eventos”, completou o secretário Márcio.

LEIA TAMBÉM: Estudantes de Americana receberão mais de 13,5 mil livros didáticos em 2024