Senado relembra 8 de janeiro em podcast

O 8 deste mês de janeiro de 2023 entrou para a história do Brasil como o dia em que a democracia brasileira foi colocada em xeque. Insatisfeito com a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro, um grupo de manifestantes invadiu as sedes dos Três Poderes da República.

O primeiro a ser vandalizado foi o Congresso Nacional. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal. E, por último, o Palácio do Planalto. Os vândalos deixaram um rastro de destruição por onde passaram. As instituições reagiram ao ataque de forma imediata. Houve desdobramentos na forma de investigações, prisões, julgamentos e condenações. Até mesmo uma CPMI funcionou no Congresso para apurar as responsabilidades.

Apesar do grave ataque, a democracia mostrou sua força e resiliência. No aniversário de um ano dos atos antidemocráticos, a Rádio Senado apresenta a reportagem Especial “8 Janeiro – Democracia Restaurada”, do jornalista Maurício de Santi.