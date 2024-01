Padres: Marcelo Rossi e Fábio de Melo saem em defesa de Júlio Lancelotti

Os padres Marcelo Rossi e Fábio de Melo

decidiram descer do muro e sair em defesa do padre Júlio Lancelotti, que foi atacado pelo vereador bolsonarista Rubinho Nunes (União). O vereador propôs que fosse feita uma CPI para investigar o trabalho do padre Júlio. Nas redes sociais, católicos e fiscais da rede cobraram os padres famosos uma tomada de atitude.

Padre Fábio de Melo quebra o silêncio sobre perseguição ao padre Júlio Lancellotti: ‘Conheci o padre Júlio quando eu ainda era seminarista, na Pastoral Carcerária. Ao longo dos anos, em campanhas específicas, ajudei e divulguei o seu trabalho social. Recentemente falei com ele, prestei minha solidariedade. Neste momento, peço que Deus o fortaleça, que o conduza, e que tudo se esclareça o mais rápido possível’.

Padre Marcelo Rossi também se manifesta sobre CPI contra Pe Júlio Lancellotti: ‘Quando estiver no calor da raiva, prefira ficar em silêncio. Se as suas palavras forem fofocas, escolha ficar em silêncio. Se você só vê defeito nas coisas ou pessoas, fique em silêncio. Se você não ouviu os dois lados da história, fique em silêncio’, publicou o sacerdote em seu perfil oficial no Instagram.

