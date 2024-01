Piovezan visita sua grande aposta pra esse ano, o Cidade Saúde

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou

as obras do Cidade Saúde. Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde abrigará diversos setores da saúde pública municipal, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde.



O investimento é de R$ 18,4 milhões em recursos próprios do município para a implantação do prédio com 3,6 mil metros quadrados de área construída.

O Cidade Saúde terá consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, sala de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e elevadores. O prédio é projetado para possuir iluminação e ventilação naturais, com ar-condicionado, lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, com produção de energia renovável, limpa e sustentável.

“Na primeira semana de 2024 faço questão de apresentar a todos vocês uma obra muito importante para a Saúde de Santa Bárbara: a Cidade Saúde. Quem passa pela Avenida Santa Bárbara pode observar que os serviços avançam a todo vapor. O prédio já ganhou forma, com seus 4 andares, e passa agora a receber todos os serviços internos”, afirmou o prefeito.

“Nosso objetivo é otimizar o tempo e a logística do paciente que busca o atendimento em nossa rede. Além disso, proporcionamos uma significativa economia para os cofres públicos, já que os setores que hoje funcionam em prédios alugados serão reunidos em um só lugar. Por fim, para levar todo o público até este novo espaço, estamos implantando também o Novo Terminal Urbano de Integração entre a área Central e a Zona Leste – anexo ao Cidade Saúde. É com o nosso moderno transporte público que o cidadão poderá sair de qualquer ponto de Santa Bárbara e se deslocar de forma rápida e eficiente para o seu atendimento. Planejamento, organização e muito trabalho!

O ano de 2024 reserva o melhor a todos os barbarenses, e vamos trabalhar muito, como sempre fizemos”, acrescentou Rafael Piovezan.

