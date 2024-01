João Jorge assina e depois retira apoio da CPI do Padre Júlio

na lista dos atuais vereadores da capital que assinaram o pedido de CPI para investigar o trabalho do Padre Júlio Lancelotti. Ele agora aparece como nome que ‘retirou o apoio’ ao requerimento.

No dia 6 de dezembro de 2023, o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) protocolou um pedido de CPI para investigar ONGs e entidades que fazem trabalho social com pessoas carentes e dependentes químicos na Cracolândia.

Por causa do documento, a Arquidiocese de SP – órgão máximo da Igreja Católica Romana no Estado – emitiu uma nota de repúdio se dizendo perplexa com os vereadores de São Paulo pelo pedido de investigação contra um membro da igreja que dedica à vida em fazer caridade e apoiar as pessoas pobres.

No total, foram 24 assinaturas no documento registrados no site da Câmara Municipal. Mas a reportagem identificou que o nome do vereador Xexéu Tripoli (PSDB) aparece duas vezes no documento.

Veja abaixo a lista dos vereadores que assinaram o pedido de CPI: