A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar neste sábado (29) dois trechos de ruas, nos bairros Centro e Vila Santa Catarina.

A medida será necessária para que equipes da Secretaria de Meio Ambiente executem melhorias nos locais.

No período da manhã, os trabalhos serão realizados no cruzamento da Rua Tuiuti com a Rua Dom Bosco, das 7h30 às 12h. Já durante a tarde, será interditada a Rua Washington Luiz, na altura do número 679, a partir das 12h.

Os dois pontos estarão devidamente sinalizados durante a realização do serviço, a fim de garantir a segurança de motoristas e pedestres.

