Pagamento da 1ª parcela do 13º deve injetar R$ 150 milhões na economia de Americana

do Observatório Econômico da Prefeitura de Americana indicam que a primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga até o próximo domingo (30), pode injetar mais de R$ 150 milhões na economia da cidade. O estudo tomou como base dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O levantamento aponta também que o pagamento completo do 13º salário, que deve ser feito até 20 de dezembro, tem uma projeção de injetar mais de R$ 300 milhões na economia local, o que deve refletir positivamente nas lojas do comércio, nos supermercados e nas compras gerais de fim de ano.

“Os números mostram a pujança da nossa economia, que segue crescendo a cada ano, tanto em vagas de emprego quanto em rendimento médio. Da nossa parte, seguimos em busca de atrair mais empresas e trabalhando intensamente para garantir cada vez mais opções e melhores condições de trabalho para nossa população”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

CLT

Americana possuía, até o mês de setembro, 80.279 trabalhadores sob o regime de CLT. Além disso, de acordo com a RAIS, a média salarial da cidade estava em R$ 3.742,42 no final de 2024, data da última estimativa. Levando em consideração esses números, o 13º salário pago aos trabalhadores dos setores público e privado deve injetar, nesta primeira parcela, R$ 150.218.867,59, e no geral, até dezembro, R$ 300.437.735,18. A projeção é relacionada aos empregos formais, aqueles cujos trabalhadores possuem carteira registrada.

O aquecimento do mercado local deve ser sentido, principalmente, pelas empresas do setor de comércio e supermercados, motivado pelas compras relacionadas ao final do ano, com datas como a Black Friday e o Natal. No caso do comércio, os setores de vestuário, calçados e eletroeletrônicos costumam ter alta nas vendas.

De acordo com dados da Receita Federal, de janeiro a outubro deste ano, foram abertas 287 empresas do setor de comércio em Americana, em subáreas estratégicas que devem se beneficiar com a injeção de recursos do 13º salário. Entre elas, destacam-se os segmentos de comércio de artigos de vestuário e acessórios (69 empresas), comércio de produtos de perfumaria e cosméticos (22), comércio de calçados (8), comércio de artigos esportivos (6) e comércio de artigos de joalheria e relojoaria (6).

