O barbarense Dênis Andia (MDB) conseguiu um fato raro essa semana- Em um momento de descontração na entrega do 9ª Prêmio Ação pela Água do Consórcio PCJ, ocorrido em Nova Odessa, o improvável aconteceu.

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) e o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) permaneceram juntos durante todo o evento na companhia ao secretário nacional e ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Leitinho e Bill comandaram Nova Odessa nos últimos 13 anos e travaram disputa acirrada nas eleições municipais de 2024. Naturalmente, as arestas políticas existem entre ambos.

O ex-prefeito barbarense, que já foi presidente da RMC, é conhecido por sua capacidade conciliadora e não fez por menos, convidando ambos para a mesma mesa.

Pessoas presentes no evento relataram que a conversa fluiu em tom amistoso e descontraído.

Bill e Leitinho ‘parças’ de Andia- e votos

Bill e Denis foram prefeitos durante o mesmo período e também alternaram as presidências do Consimares e RMC. Já Leitinho é presença constante no Ministério das Cidades, em Brasília, onde Andia é secretário nacional e tem atendido diversas demandas de recursos e investimentos para Nova Odessa.

Denis deve ser candidato novamente ano que vem e tem espaço para aumentar a votação em Nova Odessa. Sem a concorrência de Americana, com Sumaré dividida e o risco de Hortolândia mais afastado, tem boas condições para ser o campeão de votos na cidade.

Leia + sobre política regional