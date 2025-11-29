Tivoli recebe nova edição do MovieCOMtodos com exibição de “Zootopia 2”

Sessão inclusiva é neste domingo, dia 30, e adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O Tivoli Shopping realiza neste domingo, dia 30, mais uma edição do MovieCOMtodos, sessão especial de cinema totalmente adaptada para oferecer conforto e acessibilidade a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), suas famílias e acompanhantes. Nesta edição, o filme exibido será “Zootopia 2”.

Na sequência da animação de grande sucesso da Disney, Judy Hopps e Nick Wilde enfrentam uma nova e eletrizante aventura na cidade de Zootopia, explorando desafios, mistérios e personagens inéditos. O filme promete divertir crianças e adultos com humor, ação e mensagens importantes sobre convivência, respeito às diferenças e parceria.

O projeto MovieCOMtodos busca proporcionar uma experiência de cinema acolhedora, inclusiva e segura, com uma série de adaptações importantes para atender às necessidades sensoriais do público. Para isso, a sala é preparada com iluminação mais suave, som reduzido, portas parcialmente abertas e liberdade de circulação, permitindo que cada espectador vivencie o momento da forma mais confortável possível.

Além disso, a sessão, que é realizada às 11h, conta com o apoio da equipe do cinema, que recebe os participantes com empatia e cuidado, garantindo uma experiência leve para toda a família.

“O MovieCOMtodos é uma iniciativa muito especial, porque reforça nosso compromisso com a inclusão e oferece um ambiente preparado para que todos possam aproveitar o cinema. Ficamos felizes em receber novamente essa sessão e proporcionar momentos únicos para as famílias”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site www.moviecom.com.br/cinema/sta-barbara-doeste-tivoli/venda ou diretamente na bilheteria do cinema.

Serviço

MovieCOMtodos –Zootopia 2

📅 Data: 30 de novembro de 2025 (domingo)

⏱️ Horário: 11h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

