Nova Odessa informa desligamento de semáforos durante manutenção da CPFL

Intervenções programadas no domingo (30) e na terça (3) exigirão a interrupção de energia em trechos específicos da cidade.

A Prefeitura de Nova Odessa informa que, em virtude das manutenções da CPFL Paulista, haverá interrupções no fornecimento de energia elétrica no domingo (30/11), na Avenida Carlos Botelho, entre a Rua Independência e a Av. João Pessoa, das 08h às 17h, período em que o semáforo permanecerá desligado. Já na terça-feira (03/12), a parada de energia será no cruzamento da Avenida Dr. Eddy de Freitas Crisciúma com a Avenida Ampélio Gazzetta, também das 08h às 17h.

O semáforo da Avenida Ampélio Gazzetta ficará desligado e terá bloqueio parcial, com cavaletes posicionados no centro da via, trecho onde há retorno nos dois sentidos. As equipes de trânsito orientam que motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade ao trafegar pelas regiões afetadas durante os períodos de manutenção.

