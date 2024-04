Americana tem standup de humorista bocuda esta 5a

Bocuda- O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a comediante Bruna Louise

com o espetáculo de comédia stand-up “Ela tá correndo atrás”, nesta quinta-feira (11), às 21h.

Em seu novo show, Bruna segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela.

Com uma rotina que alia trabalho e diversão, a comediante tem muita história para contar e traz piadas, improvisos e interações.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“A Bruna é um fenômeno de público, com quase seis milhões de seguidores só no Instagram. Um show que vai levar o público a muitas risadas, com certeza”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80, à venda no site www.entravip.com.br ou na bilheteria do teatro, das 9h às 17h. A classificação é de 14 anos.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol. O telefone para mais informações é (19) 3461-3045.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP