Ibama multa Bolsonaro em R$2500 por importunar baleia

O Ibama decidiu multar o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$2.500,00 por importunar uma baleia jubarte na praia de São Sebastião (SP) em junho de 2023. Na ocasião, Bolsonaro estava em um passeio de jet ski.

A decisão gerou uma reclamação de Bolsonaro, que alegou perseguição em suas redes sociais. “”A PF concluiu que eu não molestei a baleia, mas o Ibama me dá 20 dias para se defender, com um boleto de R$ 2.500,00 de multa. Perseguição sem fim”, disse o ex-presidente.

CASO. No passeio, Bolsonaro teria se aproximado da baleia mais do que o permitido por lei. A legislação proíbe a aproximação de qualquer espécie de baleia usando veículos motorizados a menos de 100 metros de distância do animal. A Polícia Federal, no entanto, não indiciou o ex-presidente pelo ocorrido.

