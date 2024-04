O PLT (Posto Local do Trabalho) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social

da Prefeitura de Nova Odessa está recebendo currículos para a seleção de 199 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos na segunda-feira (08/04) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade. Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

ADVOGADO(A) TRABALHISTA – Atuar em processos de baixa e média complexidade. Atualização e manutenção de sistemas jurídicos. Atuar como Advogado em audiências. Atendimento ao cliente. Realizar providências administrativas. Elaborar peças. 32 A 3 anos de OAB. Experiência prévia na área contenciosa, a favor de empresas reclamadas. (1 vaga)

AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA – Não necessita experiência. O processo seletivo todos os candidatos que tiverem o perfil nos dias 10 e 11/04, às 8h da manhã, para entrevista. Endereço: Rodovia Arnaldo Julio Merberg, nº 1.435 – Americana. Trazer RG, CPF e Carteira de Trabalho (pode ser print). Vir de calça e sapato fechado. (10 vagas)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Experiência no setor administrativo, lançamento e controle de contas a pagar e receber, compras, conciliação bancária, emissão de notas fiscais, serviços externos, organização de documentos e arquivo, lançamento e controles de planilhas, sistema informatizado e demais atividades pertinentes a função, amplo conhecimento em excel e word, noções de contabilidade. Possuir CNH categoria B. (1 vaga)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO/CARGA E DESCARGA – Ter CNH B, bom rigor físico, disciplina para seguir processos operacionais. Salário de R$ 1.600,00 + adicional de R$ 480,00 + R$ 570,00 V.A + V.T + Prêmio por desempenho. (1 vaga)

ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO – Formação superior em andamento no curso de Administração de empresas ou Logística, maior de 18 anos, Previsão de conclusão mínima em 12/2025. Pacote Office. Ter boa comunicação, agilidade e disposição para aprender. Residir em Nova Odessa. Trabalhar de segunda à sexta das 8h às 15h. Salário de R$ 1.000,00. (1 vaga)

COSTUREIRA – Máquina reta e overloque. (10 vagas)

MECÂNICO – Mecânico de equipamentos de terraplanagem e pavimentação, possuir CNH. (1 vaga)

MOTORISTA D e E – Disponibilidade para viagens. (1 vaga)

MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE – Experiência comprovada em carteira de trabalho com o cargo de motorista basculante/pipa/caçamba. (1 vaga)

MOTORISTA ENTREGADOR – Ter CNH B com EAR, bom rigor físico, disciplina para seguir processos operacionais. Salário de R$ 1.993,91,00 + R$ 32,00 V.R dia + V.T + Cesta básica + Prêmio por desempenho. (1 vaga)

OPERADORA DE MÁQUINA – Feminino, para operar máquina em indústria têxtil. (5 vagas)

OPERADOR DE ROÇADEIRA – Com experiência na função. (10 vagas)

ROTEIRIZADOR – Vaga masculina, monitora o trajeto e entrega dos motoristas, auxilia a rota dos motoristas, em cada parada com objetivo de diminuir o tempo e custo para empresa, fazer serviços administrativos do setor. (1 vaga)

TÉCNICO ELETRÔNICO – Necessário curso Técnico Eletrônico, cursando ou concluído. Atuar no reparo de placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, inversores de frequência, fontes e acessórios. Elaborar laudos técnicos referentes aos reparos eletrônicos realizados em bancada. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência em torno convencional, para trabalhar no distrito industrial de Santa Bárbara d’Oeste. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO, AUXILIAR DE MARCENARIA – Maior de 20 anos, preferência com experiência. (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO. (35 vagas)

EMPRESA CONTRATA.: URDIDOR(TRIZ), AUXILIAR DE PRODUÇÃO, OPERADOS DE EXPEDIÇÃO – Ambos com experiência na função, disponibilidade para trabalhar de segunda à sábado, das 13h20 às 21h40. (8 vagas)

OPERADOR(A) DE MÁQUINA DE COSTURA – Para costurar embalagens, pode ser 1º emprego, masculino/feminino, ter de 18 a 50 anos. Empresa oferece: salário R$ 1.661,00 + 25% de adicional noturno, café da manhã, marmiteiro, transporte, para trabalhar de segunda à sexta. Empresa oferece treinamento. Interessados em concorrer a vaga, entrevista será dia 09/04, às 9h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico – o prédio do Poupatempo e PLT de Nova Odessa. Comparecer munidos de currículo e documento de RG. Somente para moradores de Nova Odessa, Americana e SBO. (100 vagas).

MCDONALD’S CONTRATA: ATENDENTE DE RESTAURANTE. (6 vagas)

CCR AUTOBAN CONTRATA: OPERADOR(A) TRÁFEGO I – Atuará conduzindo a viatura (guincho leve, munck ou caminhão boiadeiro) aos locais solicitados, para atendimento de veículos ou transporte de animais ou material pesado e veículos sem condição de guinchamento. Sinaliza o local de atendimento com os materiais disponíveis na viatura para que possamos prosperar, criando valor sustentável para a sociedade. Requisitos: Ensino Fundamental completo, experiência com caminhão toco, truck ou carreta, residir em Nova Odessa (base de atuação ao lado do pedágio de Nova Odessa), Carteira de Habilitação dentro da validade (D ou E), disponibilidade para realizar turnos de 12 horas (06×18 ou 18×06). Benefícios: programa de remuneração variável. assistência médica e odontológica. seguro de vida. vale refeição ou alimentação. previdência privada. licença maternidade de 6 meses e paternidade 20 dias. auxílio creche. Programa “Viva Bem” (Saúde Mental). Gympass. day off (folga) no dia do aniversário. Salário: R$ 1.981,00. (2 vagas)

